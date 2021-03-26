صور من موقع تصادم قطاري سوهاج توضح ما حدث

دبي - محمود عبدالرازق - وحصلت "سبوتنيك" على صور من موقع الحادثة الأليمة، التي هزت مصر، توضح ما حدث هناك.

© Sputnik . Sputnik مواطنون في موقع حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج، مصر، 26 مارس/ آذار 2021

© Sputnik . Sputnik من موقع حادث تصادم قطاري سوهاج، مصر، 26 مارس/ آذار 2021

© Sputnik . Sputnik أحد القطارين المصطدمين في محافظة سوهاج، مصر، 26 مارس/ آذار 2021

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن الحادث أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين.

© Sputnik . Sputnik مواطنون يحتشدون في موقع حادث تصادم القطارين في محافظة سوهاج، مصر، 26 مارس/ آذار 2021

© Sputnik . Sputnik أهالي محافظة سوهاج في موقع حادث تصادم القطارين، مصر، 26 مارس/ آذار 2021

© Sputnik . Sputnik داخل عربة أحد القطارين المصطدمين في محافظة سوهاج، مصر، 26 مارس/ آذار 2021

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.

© Sputnik . Sputnik أهالي محافظة سوهاج في موقع حادث تصادم القطارين، مصر، 26 مارس/ آذار 2021

© Sputnik . Sputnik موقع حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، مصر، 26 مارس/ آذار 2021

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان أنه "يتابع عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم الجمعة، تصادم قطارين في محافظة سوهاج، متوعدا كل من تسبب في الحادث بالجزاء الرادع دون استثناء".

ووصل رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المستشفى التعليمى بسوهاج التابع لوزارة الصحة المصرية للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.

واطمأن مدبولي على حالة المصابين بالمستشفى، وأكد لهم أنه هناك تعليمات من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية وتوجيه العناية اللازمة لهم، كما شدد على أنه ستتم محاسبة المقصرين أو المخطئين.