وزارة مصرية تقدم مساعدات مالية لضحايا حادث قطاري سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - صرحت وزارة الأوقاف أنها خصصت 10 آلاف جنيه (حوالي 638 دولارا) لأسرة كل متوفي و5 آلاف جنيه (نحو 319 دولارا) لكل مصاب في الحادث من مواردها الذاتية، بحسب بيان للوزارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وتوجهت الوزارة بخالص العزاء لأسر المتوفين متمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل.

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، اليوم، حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن الحادث أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين.

وأعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.