الولايات المتحدة تقدم للسودان قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار لسداد ديون البنك الدولي 

دبي - محمود عبدالرازق - واشنطن – سبوتنيك. اعترافا بالتقدم الذي أحرزه السودان، خصصت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، قرض الجسر (قرض قصير الأجل) بنحو 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان على تسوية ديونه للبنك الدولي دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين.

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وتتوقع واشنطن أن تساعد هذه الخطوة السودان في تطبيع العلاقات مع أعضاء آخرين في المجتمع الدولي ودعم نموه الاقتصادي طويل الأمد "لصالح الشعب السوداني".

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، في وقت سابق، ارتفاع التضخم السنوي إلى 330.78 بالمئة في فبرار/ شباط من 304.33 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.

وعبر عدد من المواطنين عن سخطهم واستيائهم جراء إضراب عاملي بنك الخرطوم الذي يعتبر من البنوك ذات العدد الأضخم من العملاء والذين عبروا عن غضبهم.

والعام الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة السودان بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.