اعتباراً من 1 رمضان.. إلزام القطاعات العاملة في «الحج والعمرة» بتحصين كافة العاملين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
اشترطت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، على القطاعات العاملة في الحج والعمرة تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم العمل بالتعميم اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لحماية ضيوف الرحمن والعاملين بالقطاع، وتفادي إنتشار فيروس كورونا.
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