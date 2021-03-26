شكرا لقرائتكم خبر عن اعتباراً من 1 رمضان.. إلزام القطاعات العاملة في «الحج والعمرة» بتحصين كافة العاملين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

اشترطت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، على القطاعات العاملة في الحج والعمرة تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم العمل بالتعميم اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لحماية ضيوف الرحمن والعاملين بالقطاع، وتفادي إنتشار فيروس كورونا.