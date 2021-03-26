كيف يساعد غوغل في تعلم العلوم والرياضيات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

تطور تطبيق بحث غوغل خلال السنوات الماضية إلى أكثر من مجرد أداة يمكنها العثور على معلومات سريعة وروابط ذات صلة. يعد التطبيق اليوم مصدرًا قويًا لجمع المعلومات حول الكثير من الموضوعات، بما في ذلك أشكال مختلفة من المعلومات الأكاديمية، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الوباء المستمر. فيما يلي بعض الطرق التي يساعد من خلالها محرك بحث غوغل على التعلم، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس: مفاهيم الرياضيات يمكن لمستخدمي بحث غوغل البحث عن مفاهيم العلوم والرياضيات، مثل "الروابط الكيميائية". يمكن الوصول بسهولة إلى النظريات التعليمية والأمثلة ومقاطع الفيديو المفيدة عبر البحث في محرك غوغل. المسائل الرياضية يمكنك البحث عن المسائل المتعلقة بكل مفهوم من العلوم والرياضيات تقريبًا عن طريق البحث على غوغل. يسمح غوغل للمستخدمين بالعثور على مسائل في مختلف مواضيع الرياضيات والفيزياء والكيمياء، على سبيل المثال، يمكنك البحث عن "مسائل تدريبية حول الروابط الكيميائية". نماذج معززة ثلاثية الأبعاد يُفهم العلم بشكل أفضل من خلال الأمثلة الحية. هذا هو الغرض من مختبرات الفيزياء والكيمياء. يتيح لك محرك غوغل تحويل غرفتك الخاصة إلى مختبر علوم، إذ أنه يتيح لك إحياء أكثر من 200 مفهوم للكيمياء والأحياء والفيزياء والمزيد باستخدام إمكانات AR بهاتفك. مسائل حسابية يتيح لك محرك غوغل أيضًا الكتابة والبحث عن حلول معقدة. يمكن للمستخدم بالتالي البحث عن معادلات مثل "x ^ 2-3x-4 = 0" والحصول على حلول سريعة. الأسئلة المعقدة يمكن أيضًا حل المعادلات الكيميائية المعقدة من خلال البحث في تطبيق بحث غوغل.

