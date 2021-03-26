السودان يعلن تسديد متأخرات البنك الدولي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السودانية، سيوفر البنك الدولي تمويل بمبلغ 2 مليار دولار على مدى عامين لتمويل الأولويات التنموية للحكومة السودانية في مختلف المشاريع الوطنية في قطاعات كالبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات المنتجة.

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وأشارت الوكالة إلى "انعقاد اجتماعات موسعة لبحث جدولة هذه الأموال (2 مليار دولار) خلال الأسبوعين القادمين".

ونقلت "رويترز"، عن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، قوله إن "تسوية المتأخرات يتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف والمضي قدما في مشاريع تنموية تحولية".

وأضاف "ممتنون للحكومة الأمريكية لتسهيل عملية التسوية، والتي تدعم أيضا مسعانا صوب تخفيف شامل لعبء الدين".

بينما صرح ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي بأن الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.

وبدورها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن السودان يستحق الإشادة لتنفيذه ما وصفته "بالبرنامج الاقتصادي القوي" الذي يدعم تحول البلاد إلى النظام الديمقراطي بعد 3 عقود من العزلة الدولية.