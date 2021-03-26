الكويت والعراق والبحرين تعلق على حادث قطاري سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - وأرسل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث.

كما بعث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

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وأعرب العاهل البحريني في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسيسي وشعب مصر وأسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

من جانبه، علق وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، على حادث تصادم قطاري سوهاج ببيان رسمي جاء فيه: "تلقينا بحزنٍ بالغ خبر الحادث الذي تعرَّض له الأشقاء في جمهوريّة مصر العربيّة إثر اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، تسبّبَ بإزهاق أرواح عدد من المدنيِّين.

وتابع: "وفي هذا المُصاب نبعث أحرَّ التعازي القلبيَّة إلى جمهوريَّة مصر العربية حكومةً وشعباً، سائلين الله الرحمة والرضوان للموتى، والشفاء العاجل والسلامة للمصابين".

وتصادم ظهر اليوم الجمعة، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الحادث.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان أنه "يتابع عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم الجمعة، تصادم قطارين في محافظة سوهاج، متوعدا كل من تسبب في الحادث بالجزاء الرادع دون استثناء".