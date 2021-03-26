النيابة المصرية تهيب بجميع الجهات عدم إصدار أي بيانات حول أسباب حادث قطاري سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت النيابة العامة، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تتولى التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.

وفي وقت سابق، أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، الذي تسبب في وفاة 32 مواطنا وإصابة 84 آخرين.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يتابع الحادث عن كثب، قائلا إن "كل من تسبب في هذا الحادث الأليم سينال الجزاء الرادع دون استثناء".

وأمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتحرك المسؤولين المعنيين فورا إلى مكان حادث تصادم القطارين، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج حادث تصادم بين قطارين، اليوم، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وقالت هيئة السكة الحديدية هو أنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 84 شخصًا أصيبوا في الحادث، مشيرا إلى أن العدد قابل للزيادة، لافتا إلى أن عدد المتوفين حتى الآن بلغ 32 شخصا.