القاهرة... حريق في نفق الأزهر يعطل حركة المرور... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق سيارة أجرة داخل نفق الأزهر.

وأوضحت الحماية المدنية أن الحريق لم يسفر عن إصابات، وتم رفع آثار الحريق من نهر الطريق.

وصرحت قوات الحماية المدنية أن غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سيارة في نفق الأزهر.

وأوضحت أنه على الفور تم الدفع بسيارة إطفاء، وإخماد النيران، وبالفحص تبين أن الحريق شب في محرك سيارة ملاكي ولم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

بدورها قالت صحيفة "الوطن" إن الحادث تسبب في تفحم سيارة داخل نفق الأزهر.

​ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن مالك السيارة فوجئ بأدخنة تخرج منها وتبعها اشتعال النيران، ولم يتمكن من إطفائها وفر هاربًا من مكان.

ونشرت صحيفة "الوطن" أيضا مقطع فيديو يظهر ألسنة دخان تتصاعد من داخل نفق الأزهر، وتكدس السيارات عند مدخل النفق في الاتجاهين من جهة شارع صلاح سالم.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات من وقوع حادث تصادم بين قطارين في محافظة سوهاج بصعيد مصر، أسفر عن وفاة 32 مواطنا وإصابة 108 آخرين.