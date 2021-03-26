أول تعليق من إسرائيل على حادث قطاري سوهاج

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، عقب الحادث الذي أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 108 آخرين، وفق وزارة الصحة المصرية.

وقالت السفارة في بينها المنشور على صفحتها بموقع "تويتر": " تنعى دولة إسرائيل ضحايا حادث تصادم القطار الذي وقع اليوم في مدينة سوهاج".

وأضافت: "ندعو ربنا سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل للمصابين وأن يلهم أسر الضحايا بالصبر والسلوان".

وتتولى أميرة أورون منصب سفيرة إسرائيل لدى مصرمنذ 23 سبتمبر/ أيلول 2020، كأول سيدة تتولى هذا المنصب.

وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، بعد عدة حروب خاضتها الدولتان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، شهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم القطار رقم 2011 مكيف بالقطار 157 المميز من الخلف.

وقالت هيئة السكة الحديدية إنه تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.