رئيس جمعية المناعة: 50% من الجزائريين أصيبوا بكورونا دون أعراض

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار" عن جنوحات، وهو أيضا رئيس المخابر المركزية للمؤسسة الاستشفائية العمومية في الجزائر، قوله بأن الوضعية الوبائية الحالية في البلاد نُحْسَد عليها.

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وأوضح المسؤول الجزائري، "قمنا بدراسة ميدانية على 1000 شخص متبرع بالدم اكتشفنا أن أكثر من 50% أصيبوا ولم تظهر الأعراض".

وأكد جنوحات أنه لا يتوقع عودة الرحلات الجوية، قائلا: "لا أتوقع ذلك، فرنسا وحدها سجلت 46 ألف إصابة بيوم واحد".

وأوضح أن كثيرين من الذين طالبوا بفتح الحدود كانوا يريدون إدخالنا في الموجة الثالثة التي يعرفها العالم حاليا، قائلا: "نحن تفاديناها".

وعن توقيت فتح الحدود، توقع رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة إمكانية فتحها عقب "نهاية هذه الموجة في العالم، وتواصل الاستقرار عندنا ما دون المئة إصابة يوميا".

وأكد أن الجزائر تجنبت حدوث الموجة الثالثة للوباء التي يشهدها العالم حاليا، بفضل قرار الغلق الكلي للرحلات والحدود.

ووعد المسؤول الجزائري أن بلاده "ستواصل الانتصار على هذا الوباء قبل نهاية العام"، مشترطا لتحقيق ذلك: "إذا واصلنا بنفس الوتيرة وحافظنا على الوقاية".