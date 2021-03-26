مصر... ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطاري سوهاج إلى 91 مصابا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

i.ytimg

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلاً عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وفي أول تصريح له تعليقا على حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج بصعيد مصر، الذي وقع اليوم الجمعة، توعد وزير النقل المصري كامل الوزير بحساب عسير للمتسببين في وقوعه.

وقال الوزير، في تصريحات لموقع "الوطن"، إنه "سيتم الإعلان عن كل الأسباب الحقيقية التي أدت لوقوع الحادث".

وأكد أنه "لن يتنازل عن محاسبة المقصرين والمتسببين في وقوع حادث تصادم قطارين بسوهاج".