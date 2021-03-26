أمين عام اتحاد العمال الجزائري يزف بشرى وعد بها الرئيس تبون

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب جريدة "النهار" الجزائرية، فقد نقل لعباطشة عن الرئيس تبون استعداده التام لمرافقة البنوك وبعض المؤسسات لدفع أجور العمال المتضررين من كورونا.

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تصريحات لعباطشة جاءت عقب لقائه مع الرئيس تبون، والذي أكد أنه "تناول مواضيع تهم الوطن منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية".

وأوضح أن بعض الشركات تضررت بسبب كورونا، وما حدث في العام الماضي، وفُقدت بعض المناصب وتخلفت أجور العمال.

وأكد أنه طرح ذلك على رئيس الجمهورية، الذي أبدى استعدادا تاما لمرافقتنا مع البنوك وبعض المؤسسات من اجل دفع أجور العمال".

وأضاف "تكلمنا عن ضرورة خلق مناخ ملائم لتحرير الطاقات والمبادرات للسماح للمسيرين والمتعاملين الاقتصاديين إعطاء وتيرة جديدة للتنمية والاقتصاد الوطني".

وتابع "لاحظنا أن هناك نوعا من الركود في الجانب الاقتصادي، ورأينا أن هناك بعض الملفات المعلقة في بعض المؤسسات والإدارات".

في الجانب الاجتماعي، قال لعباطشة: "زيادة على تراكمات العشرية السابقة، شهدنا سنة بيضاء جراء شل قطاعات ونشاطات اقتصادية خلال كورونا".

وأكد أنه بفضل المجهودات الجبارة، تمت حماية مناصب العمل والشركات الاقتصادية.