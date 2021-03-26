مصر... رئيس الوزراء والنائب العام يتوجهان إلى موقع حادث "قطاري سوهاج"

دبي - محمود عبدالرازق - كان النائب العام، قد أمر كل الجهات بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بطهطا، وذلك عقب صدور بيان من هيئة السكك الحديد في مصر تقول فيه إن السبب هو فتح "بلف الخطر" في أحد القطارين من قبل مجهولين، بحسب موقع الأهرام الحكومي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن مصرع 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام)

كما أمر بفتح التحقيق العاجل في الحادث؛ لكشف حقيقة أسباب وقوعه، قبل أن يصل فريق من النيابة العامة إلى موقع تصادم القطارين لمباشرة إجراءات التحقيق.

وذكر الموقع أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توجه إلى سوهاج قادما من الغردقة؛ على متن طائرة خاصة، لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث.

ويتابع مدبولي مع وزيري النقل والصحة تطورات الحادث، وكلف بسرعة نقل المصابين للمستشفيات، وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.