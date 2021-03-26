قطر تحظر دخول الأطفال دون 12 عاما إلى بعض الأماكن

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الجمعة، بأن مجلس الوزراء أكد أنه بتطبيق هذه القيود ستدخل قطر المرحلة الثالثة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على الوباء.

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ومن بين الإجراءات الضرورية التي قرر المجلس اتخاذها وتنفيذها، منع دخول الأطفال دون 12 عاما إلى بعض الأماكن حتى إشعار آخر، خاصة المجمعات التجارية، وخفض الطاقة الاستيعابية فيها إلى 30%، وإغلاق جميع المصليات بتلك المجمعات، مع استمرار إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط.

وأكدت الصحيفة أنه تقرر، أيضا، عدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاما إلى الأسواق الشعبية، وتخفيض الطاقة الاستيعابية فيها إلى 30%، فضلا عن عدم السماح بدخولهم، أيضا، إلى أسواق الجملة والعمل فيها بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30%.

وأشارت الصحيفة إلى إجراء آخر يتعلق بعدم السماح بدخول الأشخاص دون 18 عاما إلى دور السينما، وتخفيض الطاقة الاستيعابية فيها إلى 20%، وعدم تنظيم العروض المسرحية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة.

سبق لقطر أن أعلنت، أول أمس الأربعاء، رفع درجات الاستعداد بدءا من، اليوم الجمعة، على خلفية الارتفاع في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، معلنة اعتماد خطة لتطبيق القيود الاحترازية للحد من تفشي المرض.

وقال متحدثا وزارة الصحة خلال مؤتمرهما الصحفي، الأربعاء، إن "السلالة الجديدة القادمة من بريطانيا ساهمت في زيادة عدد الحالات اليومية الجديدة".

وذكرت الوزارة أن البلاد دخلت فيما يبدو الموجة الثانية من الوباء، مبينة أنه يتم حاليا تسجيل أكثر من 500 إصابة يوميا، ومن المتوقع زيادة ذلك العدد خلال 10 إلى 14 يوما.

وبينت أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 82% خلال الأسبوعين الماضيين في عدد المحتجزين بالعناية المركزة، و58% في عدد من دخلوا إلى المستشفيات.

وفيما يقترب إجمالي الوفيات بكورونا في قطر من 280، تجاوز إجمالي الإصابات 175 ألف إصابة، في وقت اعتمدت لقاحي موديرنا وفايزر للاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا.