السيسي: كل من تسبب في حادث سوهاج الأليم سينال الجزاء الرادع دون استثناء

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الرئيس المصري في بيان "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".

وأضاف "الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث".

© AP Photo / Mostafa Darwish

وشدد السيسي على أن "كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، سينالالجزاء الرادع دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".

وتابع "لقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة".

وأردف "أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل".

كما وجه السيسي الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.

وتصادم ظهر اليوم الجمعة، قطارا ركاب سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، وأدى الحادث لخروج عدد من عربات القطارين عن السكة وانقلابها، وسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء الحادث.