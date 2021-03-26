لبنان.. العثور على مواد نووية عالية النقاوة والمجلس الأعلى للدفاع يحذر

دبي - محمود عبدالرازق - وكلف المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، تكليف وزير الطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى.

وتكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لايجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 21/1/2021

هذا وكانت شركة COMBILIFT الألمانية قد أعدت تقريرا إشارت فيه إلى وجود مواد كيميائية خطرة في مستودع داخل منشآت النفط في الزهراني، وتبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطرا، وطالبت بإجراء سريع جدا للتعامل معها بأقصى درجات الاستنفار.