تونس تُحبط عدة محاولات هجرة غير شرعية بولايات نابل والمنستير وصفاقس

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية ، اليوم الجمعة ، أن قوات الحرس الوطنى بولايات نابل والمنستير وصفاقس تمكنت من إحباط عدة محاولات هجرة غير شرعية، وأوضحت وزارة الداخلية التونسية – فى بيان علي الصفحة الرسمية – أن دورية مشتركة من فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بولاية نابل تمكنت من إلقاء القبض على شخصين كانا ينويان المشاركة في عملية هجرة غير شرعية، وحجزت لديهما مبلغ مالي.



كما تمكنت دورية أخري من إلقاء القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة وتكوين مجموعات بهدف الإبحار خلسة في اتجاه أوروبا.

وأضاف البيان، أنه تم بولاية المنستير إلقاء القبض على شخص من أجل تكوين مجموعة بقصد اجتياز الحدود البحرية خلسة، وحجزت لديه مركب صيد.



وفي ولاية صفاقس، قامت دورية بالقبض على شخص مفتش عنه بتهمة مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة. كما تم أيضا بنفس الولاية ضبط 03 أشخاص كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة.