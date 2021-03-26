مسئول جزائري: الحجر الصحي في رمضان مستبعد لكن فتح الحدود مستحيل

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب تصريحات نقلتها جريدة "النهار" الجزائرية، فقد أكد جنوحات أنه لا يتوقع عودة الرحلات الجوية، قائلا: "لا أتوقع ذلك، فرنسا وحدها سجلت 46 ألف إصابة بيوم واحد".

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وأوضح أن كثيرين من الذين طالبوا بفتح الحدود كانوا يريدون إدخالنا في الموجة الثالثة التي يعرفها العالم حاليا، قائلا: "نحن تفاديناها".

وعن توقيت فتح الحدود، توقع رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة إمكانية فتحها عقب "نهاية هذه الموجة في العالم، وتواصل الاستقرار عندنا ما دون المئة إصابة يوميا".

وأكد أن الجزائر تجنبت حدوث الموجة الثالثة للوباء التي يشهدها العالم حاليا، بفضل قرار الغلق الكلي للرحلات والحدود.

ووعد المسئول الجزائري أن بلاده "ستواصل الانتصار على هذا الوباء قبل نهاية العام"، مشترطا لتحقيق ذلك: "إذا واصلنا بنفس الوتيرة وحافظنا على الوقاية".

ولفت إلى أن اللجنة العلمية التي يرأسها سيطرت تماما على الفيروس الجديد من خلال إجراء تحقيق مباشر وسريع لأولى الإصابات.

وطمأن المسئول الصحي الجزائري، قائلا: "الوضع متحكم فيه وغير مقلق، وذلك بالتكفل الجيد بكل الإصابات، مع ضرورة مواصلة الإجراءات الوقائية وتفادي الخطر بسبب التراخي".