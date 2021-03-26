تفاصيل كاملة... أوامر عليا وتحقيق عاجل بعد وفاة وإصابة العشرات إثر تصادم قطارين بمصر

دبي - محمود عبدالرازق - وأمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتحرك المسؤولين المعنيين فورا إلى مكان حادث تصادم القطارين، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

وشهدت محطة سكة حديد قرية الصوامعة غرب، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج قبل قليل حادث تصادم بين قطارين، إذ اصطدم قطار رقم 2011 مكيف بقطار 157 المميز من الخلف.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 66 شخصًا أصيبوا في الحادث، مشيرا إلى أن العدد قابل للزيادة، لافتا إلى أن عدد المتوفين حتى الآن بلغ 32 شخصا.

وقال "هناك 36 سيارة إسعاف بموقع الحادث، وسيتم الدعم بسيارات إضافية من هيئة الإسعاف بمحافظتي أسيوط والمنيا للمساعدة في نقل المصابين".

ولفت إلى أن وزيرة الصحة هالة زايد في طريقها إلى محافظة سوهاج موقع الحادث للاطمئنان على المصابين، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات في محافظة لمتابعة المصابين بديوان الوزارة والمحافظة.

وذكر موقع الأهرام الحكومي أنه تم على الفور تفعيل غرفة أزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسؤولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.

وأفاد مصدر مسؤول في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن وزارة الداخلية شكلت فريقا أمنيا عالي المستوى للوقوف على أسباب الحادث.

وأوضح المصدر، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بتشكيل فريق يضم إدارة البحث الجنائي بسوهاج وقيادات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومفتشي قطاع الأمن العام لبيان أسباب الحادث وبيان إذا كان هناك شبه جنائية.

وكلف وزير الداخلية، بانتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين والمصابين والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنقاذ المواطنين في الحادث.