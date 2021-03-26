قناة السويس تكشف آخر تطورات إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة الجانحة

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة بواسطة الكراكة مشهور لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفر جيفن"، بلغت نحو 87%، بمعدلات تكريك تقترب من 17 ألف متر مكعب من الرمال، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

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وأضاف ربيع، أن الكراكة مشهور بدأت أمس العمل على بعد 100 متر من السفينة، متابعا "اقتربنا اليوم حتى بعد 15 مترا، ومن عمق ابتدائي نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليا ١٥ مترا".

وأشار ربيع إلى أن أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بنحو 10 أمتار من السفينة.

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان، الخميس، أنه يتوجب إزالة ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمل، في سبيل تعويم سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت بالقناة منذ الثلاثاء.

وقالت: "تهدف أعمال التكريك إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذي يتراوح من 12 إلى 16 مترا".

وكانت الهيئة، قد أعلنت أمس، تعليق حركة الملاحة مؤقتا، فيما تواصل ثمانية زوارق، جهود تعويم سفينة حاويات عملاقة، تعرضت للجنوح في الجزء الجنوبي من القناة، قبل يومين.

وكشف مصدر في شركة "غاس" للخدمات الملاحية بقناة السويس في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن عملية تخفيف حمولة السفينة الجانحة، صعبة للغاية، مشيرا إلى أنها تبدو مستحيلة.

وأوضح المصدر، أن عرض السفينة يستوعب عرض القناة بالكامل، ومن الصعب دخول معدات ورافعات إلى محاذاتها لرفع الحاويات المحملة بها.

الجدير بالذكر أنه في 23 آذار / مارس، علقت السفينة المملوكة لليابان "إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر وبطاقة استيعابية تقدر بـ 224 ألف طن في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتمر عبره أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.