هذا ما حدث لـ"سرب طائرات" اقتحم سماء السعودية لمهاجمتها قبل ساعات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وظهر في الفيديو كيف دمرت الدفاعات الجوية السعودية جميع الأجسام المعادية التي حاولت استهداف المملكة، وتناثر حطامها على الأرض بعد تدميرها.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية وحيوية سعودية بينها مقرات لشركة أرامكو النفطية بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "بعملية عسكرية نوعية وواسعة دشنت قواتنا المسلحة العام السابع من الصمود، فاستهدفت مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي وذلك بعملية عسكرية مشتركة (عملية يوم الصمودِ الوطني) بـ 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية".

وأعلنت السعودية، مساء الخميس، تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في منطقة جازان غرب المملكة، لهجوم بمقذوفات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان تعرضت لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف، نتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، مضيفا أنه "لم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح".