مسؤول إيراني يكشف أسباب عدم الاستقرار في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر عبد اللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها أن كلا من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية تنتهج سياسة عدم وجود حكومة قوية والانقسام وإضعاف المقاومة في لبنان.

ووصف عبد اللهيان تلك السياسية بـ "الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإضعاف لبنان"، مشددا على أن إيران تدعم بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي.

وتابع كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدته، قائلا: