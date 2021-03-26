أستاذ علوم سياسية: جولة المجلس الرئاسي الليبي تهدف لدعم حكومة الوحدة الوطنية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار الفارسي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن لها رسائل متعددة خصوصا "اقتصادية وأمنية" باعتبار أنه صار ببيلاد حكومة واحدة وهذا يضمن أن يكون هناك دعم كبير لها بعد الانقسام السياسي السابق.

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ولفت إلى أن المجتمع الدولي يدعم هذه الحكومة "باعتبار أن لديها تحديات كبيرة أهمها الاستحقاق الانتخابي القادم"، موضحا أن هناك تحديات "تهدد الدول الأوروبية والإقليمية" لذلك يأتي الحديث عن مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

وأضاف: تركيا أصبحت "محصنة من جميع الدول" خاصة بعد "فشل الاتفاقية الأمنية" بعد وقف إطلاق النار ما يجعل موقف تركيا فقط هو "التبادل الاقتصادي مع ليبيا" في ظل الاتفاق المبدأي مع مصر وإخراج تركيا أول دفعة من المرتزقة.

وأعلنت الرئاسة التركية عن زيارة للمجلس الرئاسي الجديد في ليبيا إلى أنقرة اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في أول زيارة رسمية للمجلس إلى تركيا منذ توليه السلطة.

وقال مكتب أردوغان في بيان إن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعضو المجلس عبد الله اللافي سيبحثان خلال زيارة العمل العلاقات التركية الليبية والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة المجلس الرئاسي الليبي الى تركيا عقب زيارته الى مصر مباشرة، ورحبت تركيا ومصر والإمارات وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتعيين الحكومة الجديدة، غير أن القوى الخارجية التي ساندت كل طرف لم تسحب مقاتليها أو أسلحتها بعد من ليبيا.