رئيس لجنة الاقتصاد: الوضع الاقتصادي مزر وإطالة ترشيد الدعم يدفع لبنان إلى الهاوية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البستاني: إن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعطاهم مهلة شهر في الحكومة لإصدار خطة ترشيد الدعم، وبعد الشهر ستمر عبر المجلس، نحن نضيع الوقت لأن

ترشيد الدعم يكلف الدولة شهريا نحو 500 مليون دولار".

وأضاف: "وزارة الاقتصاد خففت عدد الأصناف المدعومة من قبل الدولة، وبرأيي عند إصدار البطاقة التموينية يجب وقف الدعم كليا عن كل الأصناف، ويجب أن نضع حل قسائم محروقات للباصات والمسؤولين عن النقل المشترك".

وحول إمكانية أن يؤثر تشكيل الحكومة على الوضع الاقتصادي، قال البستاني:"أكيد، ولكن حتىالحكومة الجديدة ليس لديها عصا سحرية، النتيجة إذا لم نستطع أخذ أموال من صندوق النقد الدولي، لأنه من خلال إتصالاتي أعلم أنه المخرج الوحيد".