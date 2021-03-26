القاهرة تخفض أنوارها بنسبة 50% لمدة ساعة

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأن العاصمة ستشارك يوم غد السبت الموافق 27 مارس/آذار في الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري "ساعة الأرض" بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة 50% لمدة ساعة، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

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وأوضح المحافظ أن تخفيض الإنارة غير الضرورية سيبدأ من الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء بديوان عام المحافظة وميدان عابدين وكافة المباني العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة عدا غرف العمليات، مع تكليف الإنارة المركزية بتخفيض الإضاءة في الشوارع الرئيسية وعملها بطاقة 50% خلال الفترة المحددة.

ونوه محافظ القاهرة، بأن "ساعة الأرض" تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، داعيًا المؤسسات المصرفية والسياحية والفنادق والجهات المختلفة للمشاركة في هذا الحدث، كذلك دعا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم، مؤكدًا على أن المشاركة تهدف إلى جانب توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وانطلقت الدعوة لحملة "ساعة الأرض" في مدينة سيدني بأستراليا عام 2007، وشارك بها أكثر من 2 مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار "ساعة للأرض" ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا، بحيث تمت دعوة معظم دول العالم إلى المشاركة بها في الأعوام التالية.