الكويت تدين هجمات "أنصار الله" ضد السعودية: الأمر يتطلب تحركا دوليا

دبي - محمود عبدالرازق - وأعربت الخارجية الكويتية في بيانها عن "إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار الهجمات، التي تشنها ميليشيا الحوثي على المدنيين والمناطق المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية"، على حد وصف البيان الذي نقلته صحيفة "القبس".

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‏وأكدت الوزارة، أن "استمرار ‏هذه الهجمات الإرهابية، وتصاعد وتيرتها ضد المدنيين والمناطق المدنية والحيوية في السعودية، ‏بعد المبادرة التي أطلقتها المملكة لإنهاء الحرب في اليمن، والتي حظت بتأييد المجتمع الدولي، يؤكد خطورة نهج ميليشيا الحوثي ورفضها للسلام، بانتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني، والإصرار على مواصلة الحرب، وتعريض أمن المملكة للخطر، وتقويض استقرار المنطقة، وتهديد إمدادات الطاقة العالمية وسلامة الملاحة الدولية، الأمر الذي يتطلب وعلى الفور تحركاً دوليا سريعاً وحاسما، لردع تلك الأعمال ‏ووضع حد لها".

‏وأكدت الوزارة في ختام بيانها "وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها".

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية هجومية على منشآت عسكرية وحيوية سعودية بينها مقرات لشركة أرامكو النفطية بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "بعملية عسكرية نوعية وواسعة دشنت قواتنا المسلحة العام السابع من الصمود، فاستهدفت مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي وذلك بعملية عسكرية مشتركة (عملية يوم الصمودِ الوطني) بـ 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية".