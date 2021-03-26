الكويت تدين هجمات "أنصار الله" ضد السعودية: الأمر يتطلب تحركا دوليا

دبي - محمود عبدالرازق - وأعربت الخارجية الكويتية في بيانها عن "إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار الهجمات، التي تشنها ميليشيا الحوثي على المدنيين والمناطق المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية"، على حد وصف البيان الذي نقلته صحيفة "القبس".
© REUTERS / Fawaz Salman
وأكدت الوزارة في ختام بيانها "وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها".
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية هجومية على منشآت عسكرية وحيوية سعودية بينها مقرات لشركة أرامكو النفطية بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "بعملية عسكرية نوعية وواسعة دشنت قواتنا المسلحة العام السابع من الصمود، فاستهدفت مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية تابعة للعدو السعودي وذلك بعملية عسكرية مشتركة (عملية يوم الصمودِ الوطني) بـ 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية".