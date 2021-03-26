الأقمار الصناعية تلتقط صورة تظهر عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الصورة وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلا عن موقع "planet laps" وهي تظهر عشرات السفن المتوقفة لحين إتمام عمليات التعويم وإعلان إعادة فتح القناة بعد إعلان هيئة قناة السويس تعليق الحركة فيها مؤقتا، الخميس.

ووفقا للوكالة "تحتاج عملية تعويم السفينة العملاقة الجانحة في القناة لأسبوع على الأقل".

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان، الخميس، أن ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمل يتوجب إزالته في سبيل تعويم سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت بالقناة منذ الثلاثاء.

وقالت: "تهدف أعمال التكريك إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذي يتراوح من 12 إلى 16 مترا".

وكانت الهيئة، قد أعلنت أمس، تعليق حركة الملاحة مؤقتا، فيما تواصل ثمانية زوارق، جهود تعويم سفينة حاويات عملاقة، تعرضت للجنوح في الجزء الجنوبي من القناة، قبل يومين.

وكشف مصدر في شركة "غاس" للخدمات الملاحية بقناة السويس في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن عملية تخفيف حمولة السفينة الجانحة، صعبة للغاية، مشيرا إلى أنها تبدو مستحيلة.

وأوضح المصدر، أن عرض السفينة يستوعب عرض القناة بالكامل، ومن الصعب دخول معدات وأوناش إلى محاذاتها لرفع الحاويات المحملة بها.