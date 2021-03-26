إعلام: السعودية تعلن ضوابط موسم الحج 2021

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ"، ظهر اليوم الجمعة، أن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تلقى تقريرا من الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالمكتب العمالي في جدة، لفت فيه إلى أن وجود 9 ضوابط وضعتها المملكة لموسم الحج للعام 2021.

ومن بين تلك الضوابط، ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج على جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة ضد "كورونا" قبل مطلع شهر ذي الحجة، على أن تكون الجرعة الثانية قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، وحصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع.

وألزمت الضوابط السعودية ارتداء الكمامة لجميع الحجاج العاملين في جميع الأوقات، وإظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل 72 ساعة من الوصول للمملكة، وكذلك الحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى السعودية، على أن تتخلل هذه الفترة إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة، عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.

وأشارت الوكالة المصرية إلى أنه من بين الضوابط السعودية أيضا، وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة، واستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج.

كما أكدت المملكة اقتصار الفئات العمرية للحج بين 18 إلى 60 عاما، والتنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأكدت الضوابط السعودية ضرورة التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات على ألا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج.