"القوى العاملة المصرية": الأردن يحول دفعة جديدة من المستحقات لـ 537 عاملا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته جريدة "اليوم السابع"، فقد أكدت الوزارة أنه استكمالا لما تم تحويله سابقا، فقد حولت مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية القائمة الـ 32 من مستحقات العمال المصريين الذين غادروا عمان نهائيا.

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وأوضح البيان أن المستحقات بلغت 547 ألفاً و374 دولاراً، أي ما يعادل 8 ملايين و566 ألفاً و410 جنيهات مصرية تقريبا، مؤكدا أن مكتب التمثيل التابع للوزارة في السفارة المصرية في عمان سيقوم تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

من جهته قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: "إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا".

وكان الملحق العمالي في الأردن قد أكد أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.