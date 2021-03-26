شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للدفاع بلبنان يمدد التعبئة العامة الصحية 6 أشهر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان توصية إلى الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة الصحية فى البلاد لمدة 6 أشهر اعتبارا من أول أبريل المقبل، وحتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا.
وتضمنت التوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، ومشاركة رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات الطبية والصحية، فرض ارتداء الكمامات على المواطنين لمنع تفشي الوباء، والطلب من المؤسسات الأمنية تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.