شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للدفاع بلبنان يمدد التعبئة العامة الصحية 6 أشهر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان توصية إلى الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة الصحية فى البلاد لمدة 6 أشهر اعتبارا من أول أبريل المقبل، وحتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا.