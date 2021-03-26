شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، اليوم الجمعة، عن تمكن قوات الدفاع الجوي من التصدي وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه نجران صباح اليوم.

وكانت وزارة الطاقة، قد أعلنت عن تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف، ونتج عن الاعتداء نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، ولله الحمد.

وأكدت أن المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنه يُؤثر في الملاحة البحرية، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.