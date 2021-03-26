شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين من القدس المحتلة والخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين من القدس المحتلة ومدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من حي وادى الجوز بالقدس المحتلة ونقل أحدهم إلى المستشفى بعد الاعتداء عليه.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين آخرين بينهم وزير سابق من مدينة الخليل، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

يذكرأن، أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحى، الأربعاء الماضى ، إثر اقتحام القوات الإسرائيلى بلدة "بير نبالا" شمال غرب القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القوات أطلقت الرصاص الحى صوب شابين من قرية الجيب، أثناء تأدية عملهما فى بيرنبالا المجاورة، واستولت على مركبتهما ونقلتهما بسيارة اسعاف إسرائيلية، كما نصبت حاجزين عسكريين عند "جسر قلنديا" ومدخل "بير نبالا"، المؤديين إلى نحو 10 قرى وبلدات فى المنطقة، ما أدى إلى احتجاز مئات المركبات، واندلاع مواجهات قرب بيرنبالا.