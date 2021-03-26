المركزي العراقي يكشف عن "مكتسبات" سعر الصرف الجديد

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لوكالة لاأنباء العراقية "واع"، فقد أكد إحسان شمران نائب محافظ البنك المركزي العراقي أن سعر الصرف الجديد قد حقق مجموعة من المكتسبات.

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وكشف شمران عن هذه المكتسبات قائلا: "البنك المركزي يرى أن السعر الجديد حقق مكتسبات كبيرة، أولها تعزيز التنافسية لصالح المنتجات الوطنية زراعية كانت أم صناعية".

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي العراقي؛ أن سعر الصرف الجديد حقق كذلك "تعزيز مورد المالية العامة، الذي يمثل هدفا آخر للقرار" على حد قوله.

وشدد المسئول المالي العراقي على أن "البنك ينتهج سياسة هادئة في القضايا التي يتداولها الناس من زوايا نظرها، ولا يدخل في النقاشات التي تؤثر على التوقعات".

وأضاف ان "الأمر يتطلب تعزيز استقرار هذا القرار وعدم خلق هزات من شأنها أن تقلق المواطنين وتؤثر على ديمومة نشاطهم".

وكان وزير المالية العراقي، علي علاوي، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل إلى 1450 دينارا للدولار الواحد.

وقد رحب صندوق النقد الدولي بقرار تخفيض سعر صرف الدينار العراقي، واصفا الخطوة بأنها "بالغة الأهمية" في إطار "تنفيذ إصلاحات مالية".

جدير بالذكر أن تخفيض سعر صرف الدينار العراقي جاء في إطار ما يعرف بالورقة الإصلاحية البيضاء التي تحدثت عنها الحكومة العراقية كثيرا، والتي بدأت برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا بعد أن كان 1120 دينارا، معتبرة إياه سعرا معتمدا بالبيع من وزارة المالية إلى البنك المركزي.