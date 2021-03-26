بارزاني يعلن إرسال بغداد دفعة جديدة من لقاح "أسترازينيكا" إلى كردستان

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر بارزاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "توتير"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها وصول نحو 43800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بغداد اليوم.

وقال مسرور بارزاني:

يسعدني أن أعلن عن وصول دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا تتكون من 43800 جرعة من بغداد، اليوم، والتي سيتم توزيعها وفقا لقائمة تم وضعها سلفا.

وتابع رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي، مسرور بارزاني، أن وصول هذه الجرعات يتماشى مع جهوده وسعيه إلى الحصول على المزيد من اللقاحات، لمواجهة فيروس كورونا.