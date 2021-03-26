السلطات المصرية تكشف ماذا تفعل لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان، الخميس، أن ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمل يتوجب إزالته في سبيل تعويم سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت بالقناة منذ الثلاثاء.

وقالت: "تهدف أعمال التكريك إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذي يتراوح من 12 إلى 16 مترا".

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وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على أن أعمال التكريك تتم وفقا لأعلى معايير الأمان البحري بمراعاة عدة محددات أبرزها طبيعة التربة ووجود التكسيات والمسافة الآمنة بين الكراكة والسفينة، مشددا على ثقته في قدرة رجال الهيئة على تعويم السفينة في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك خلال تفقده أعمال التكريك التي تتم بالتنسيق مع شركة الإنقاذ الهولندية SMIT والتي تتابع جهود التعويم من أعلى سفينة الحاويات البنمية.

وكانت الهيئة، قد اعلنت أمس، تعليق حركة الملاحة مؤقتا، فيما تواصل ثمانية زوارق، جهود تعويم سفينة حاويات عملاقة، تعرضت للجنوح في الجزء الجنوبي من القناة، قبل يومين.

وكشف مصدر في شركة "غاس" للخدمات الملاحية بقناة السويس في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن عملية تخفيف حمولة السفينة الجانحة، صعبة للغاية، مشيرا إلى أنها تبدو مستحيلة.

وأوضح المصدر، أن عرض السفينة يستوعب عرض القناة بالكامل، ومن الصعب دخول معدات وأوناش إلى محاذاتها لرفع الحاويات المحملة بها.