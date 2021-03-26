شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستحدث تصريح إقامة العمل الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج، للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى عن أن مجلس الوزراء بدولة الإمارات استحدث تصريح إقامة العمل الافتراضي.

وأكدت الوزارة أن القرار أعطى لأى موظف فى أى مكان فى العالم الإقامة فى دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة فى الدولة عبر هذا النوع من الإقامة، فضلا عن إقرار اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات، حيث ستكون التأشيرات دون ضامن متعددة السفرات بمدة صلاحية تمتد لـ 5 سنوات تسمح لحاملها بالبقاء فى الدولة فى كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.