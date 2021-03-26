لبنان يحصل على الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي...فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت ممثلة شركة "فارمالاين" اللبنانية المستوردة للقاح الروسي، كارول أبو كرم، لوكالة "سبوتنيك" خلال استقبال الدفعة الأولى: "الشحنة الحالية قوامها خمسين ألف جرعة، وهي الأولى من إجمالي مليون جرعة ستصل إلى لبنان تباعا".

وأوضحت أبو كرم أن "استيراد اللقاح جاء بمبادرة من القطاع الخاص للدفع بالاقتصاد اللبناني الذي تأثر سلبا بجائحة كورونا".

يشار إلى أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 50 بلدًا حول العالم، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار شخص. وتم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6 في المئة من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة "ذا لانسيت".