"مفيش دولة أخرى تسير بهذا النمط"... ساويرس يتحدث عن السيسي والأغنياء في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ساويرس، خلال حوار عبر الإنترنت لـ "V Estate Expo"، إن "مصر تعتبر أكبر دولة تحت الإنشاء".

وأوضح أن

"ذلك نتيجة طموحات الرئيسعبدالفتاح السيسي غير الطبيعية والبعيدة".

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وتابع "مفيش دولة أخرى تسير بهذا النمط.. لكن هناك قطار مُعلق وقطار سريع وعاصمة إدارية كاملة ومشروعات وسط البلد ومنطقة ماسبيرو والتطوير اللي حصل فيها، وكل ده بطريقة سريعة جعل فيه رواج كبير في ظل كورونا وانكماش الدول الأخرى".

وأشاد بتعامل الحكومة والمواطنين مع جائحة كورونا والتعايش معها قائلًا: "مصر اتعاملت مع المرض وتماشت مع الجائحة بشكل طيب عشان الناس تعيش".

كما أشار إلى أن نسبة تعداد الأغنياء في مصر في تزايد قائلًا: "مصر فلوسها ظاهرة فيها"، لافتا إلى أن المشروعات الحكومية التي تجريها ضخمة للغاية وساعدت في الرواج من خلال منح الأراضي بالمشاركة مع المستثمرين".