"مفيش دولة أخرى تسير بهذا النمط"... ساويرس يتحدث عن السيسي والأغنياء في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ساويرس، خلال حوار عبر الإنترنت لـ "V Estate Expo"، إن "مصر تعتبر أكبر دولة تحت الإنشاء".
وأوضح أن
"ذلك نتيجة طموحات الرئيسعبدالفتاح السيسي غير الطبيعية والبعيدة".
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
وأشاد بتعامل الحكومة والمواطنين مع جائحة كورونا والتعايش معها قائلًا: "مصر اتعاملت مع المرض وتماشت مع الجائحة بشكل طيب عشان الناس تعيش".
كما أشار إلى أن نسبة تعداد الأغنياء في مصر في تزايد قائلًا: "مصر فلوسها ظاهرة فيها"، لافتا إلى أن المشروعات الحكومية التي تجريها ضخمة للغاية وساعدت في الرواج من خلال منح الأراضي بالمشاركة مع المستثمرين".