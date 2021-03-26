خبير أمني يتوقع سجن الرئيس التونسي بسبب "قضايا تنصت"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات تلفزيونية لـ "المؤدب" على قناة "الزيتونة"، فقد أكد أنه لا يستغرب سجن رئیس الجمھوریة قیس سعید ومديرة ديوانه الرئاسي نادية عكاشة، من أجل التنصت اللا قانوني.

وكشف المؤدب، وهو عميد تونسي سابق، عن وجود قضايا تنصت تورط فيها قيادات في وزارة الداخلية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية.

ودلل على وجود هذه القضايا، قائلا إن رئيس الجمهورية كان قد أعلن في وقت سابق أنه يعرف كل تفاصيل اجتماعات خصومه السياسيين.

ولفت العميد التونسي السابق إلى وجود قضية تنصت جارية الآن، قد تورط فيها أطراف من وزارة الداخلية.

وشدد المؤدب على أنه إذا ما ثبت مشاركة رئاسة الجمهورية في هذه القضية، فإن القضاء سيطالها، قائلا: "إن القضاء سيأخذ مجراه ضد جميع الأطراف مهما كانت صفتها".

يشار إلى أن تونس قد شهدت بعض التسريبات الصوتية من أطراف سياسية ضد أخرى، كان آخرها ما أكده النائب التونسي راشد الخياري في تدوينة على صفحته الشخصية من أن بحوزته تسجيلا صوتيا، يفيد باستعمال السياسية عبير موسى في إزاحة راشد الغنوشي، ثم بعد ذلك سيتم التخلص منها، وقبلها كان هناك تسريب لتسجيل صوتي نسب لرئيس الكتلة الديمقراطي والقيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد عمار والذي يعترف فيه بتدخل محمد عبو في القضاء ويتهم الرئيس قيس سعيد بالسيطرة على القضاء عبر زوجته.