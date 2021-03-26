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المغرب يعلن تلقيح 77% من نزلاء السجون ضد فيروس كورونا‎

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أنه أتم تلقيح 77% من الفئة المستهدفة داخل المؤسسات السجنية؛ وذلك فى إطار عملية التلقيح ضد فيروس كورونا التى تستهدف الفئة العمرية أكثر من 60 سنة.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أن عملية التلقيح شملت نزلاء 60 مؤسسة سجنية بصفة كلية، ونزلاء ست مؤسسات سجنية بصفة جزئية، وهو ما يشكل نسبة 85% من العدد الإجمالى للمؤسسات السجنية.

يذكر أن نسبة 0.8% من إجمالى نزلاء المؤسسات السجنية لم تتم عملية تلقيحهم لأسباب صحية.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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