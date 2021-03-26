شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: اللجوء إلى الاقتراع الإلكترونى مستقبلا غير مستبعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفى، إنه من غير المستبعد مستقبلا اللجوء إلى الاقتراع الالكتروني.

وأضاف شرفى - فى تصريحات بالجزائر العاصمة - أن اختيار عدد كبير من المواطنين التسجيل عن بعد فى القوائم الانتخابية خلال عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة دليل على تحكمه فى استعمال التكنولوجيات الحديثة.

وأشار إلى أن المعطيات الاولية أثبتت لجوء المواطنين الى التسجيل عن بعد خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة فى 12 يونيو المقبل، لهو دليل على التحكم فى التقنيات الحديثة، وبالتالى فإن المرور ربما الى الاقتراع الالكترونى مستقبلا غير مستبعد.

وأكد أن السلطة المستقلة للانتخابات لديها امكانيات بشرية متميزة ومتحكمة فى مجال التكنولوجيات الحديثة لتنفيذ ذلك، وكشف عن سحب 2500 استمارة ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة ما بين أحزاب سياسية وقوائم مستقلة، مما سيفسح المجال للتنافس النوعي، مستبعدا فى ذات السياق تمديد مهلة الترشح، التى حدد قانون الانتخابات نهايتها بـ50 يوما قبل الاقتراع.

ولفت إلى أن حصيلة عملية المراجعة الاستثنائية للانتخابات سيتم الاعلان عنها رسميا يوم السبت المقبل، وبخصوص اللجنة التى ستوكل لها مراقبة أموال الحملة الانتخابية للتشريعيات، اعتبر شرفى أن انشاءها يعد مكسبا جديدا من شأنه دعم المسعى الرامى إلى إضفاء النزاهة والمصداقية على العملية الانتخابية.