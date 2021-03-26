جامعة أمريكية تدفع أكثر من مليار دولار كتعويض لضحايا "استغلال جنسي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

وافقت جامعة ”كاليفورنيا الجنوبية“ في لوس أنجلوس، على دفع أكثر من مليار دولار لمئات السيدات اللواتي يتهمن طبيب أمراض النساء الدكتور جورج تيندال بـ“استغلالهن جنسيا“ عندما كان يعمل لصالح الجامعة، وهو أكبر مبلغ دفعته جامعة أمريكية كتعويض في قضايا مشابهة.



وذكرت غلوريا الريد، محامية العشرات من المشتكيات، في بلاغ أن محكمة في لوس أنجلوس صادقت يوم الخميس على اتفاق يقضي بدفع الجامعة 842 مليون دولار لـ702 من الضحايا المفترضين.

وتقدمت مجموعة من طالبات الجامعة والطالبات السابقات بها، في 12 فبراير 2019، بشكوى ضد الدكتور تيندال والجامعة، تتهمنه فيها باستغلالهن جنسيا خلال لجوئهن إلى خدماته الطبية.

وفتحت شرطة لوس أنجلوس تحقيقا في القضية، اعتبر أكبر تحقيق أجرته بخصوص ارتكاب جرائم جنسية من طرف شخص واحد