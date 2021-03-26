50 ألف جرعة… لقاح "سبوتنيك" الروسي يواصل الانتشار ويصل بلد عربي جديد

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو – سبوتنيك. وقالت ممثلة شركة "فارمالاين" اللبنانية المستوردة للقاح الروسي كارول أبو كرم لوكالة "سبوتنيك" خلال استقبال الدفعة الأولى أن: "الشحنة الحالية قوامها خمسين ألف جرعة، وهي الأولى من إجمالي مليون جرعة ستصل إلى لبنان تباعا".

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وأضافت أبو كرم أنه "بالتزامن مع وصول اللقاح، تم إطلاق منصة الكترونية لتسجيل الراغبين في الحصول عليه"، لكنها أشارت إلى أن عملية التسجيل ستقتصر في الوقت الحالي على الشركات والجمعيات، لافتة إلى أن التسجيل حاليا غير متاح للأفراد.

وأوضحت أبو كرم أن "استيراد اللقاح جاء بمبادرة من القطاع الخاص للدفع بالاقتصاد اللبناني الذي تأثر سلبا بجائحة كورونا".

وبحسب أبو كرم فإن عملية التطعيم الأولى للقاح "سبوتنيك-V" ستتم يوم الثلاثاء المقبل لموظفي شركة طيران الشرق الأوسط.

من جهتها، قالت ممثلة مجموعة "ماليا" التي تتبع لها شركة "فارمالاين" جنيفر صراف لوكالة سبوتنيك أنه بعد وقت قصير من إطلاق المنصة الإلكترونية، تم تسجيل 600 شركة لتلقي ما يزيد على 60 ألف جرعة لقاح حتى الآن.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، التعاقد على مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

يشار إلى أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 50 بلدًا حول العالم، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار شخص. وتم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6 في المئة من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة "ذا لانسيت".

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود عواقب سلبية طويلة المدى. تزيد فعالية "سبوتنيك V" عن نسبة 90 في المئة، حيث يوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

كما تم تطوير لقاحين آخرين ضد "كوفيد - 19" وهما لقاح "إبيفاك كورونا" أنتجه مركز "فيكتور" التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية ("روس بوتريبنادزور") ولقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.