شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن عن عودة جميع الأطفال الروس من السجون العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت أعمال إعادة الأطفال القصّر الروس الموجودين فى سجون العراق، وذلك بإعادة ما تبقى من الأطفال تحت السن القانونية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم المفوضية الروسية لشؤون الطفل "بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت مفوضة الرئيس الروسى لشؤون الطفل، آنا كوزنتسوفا، فى بيان صادر عن المفوضية، "إن العمل على إعادة الأطفال الروس من السجون العراقية قد اكتمل رسميا فى الوقت الحاضر، ولم ترد معلومات عن احتمال وجود أطفال روس هناك".

وبدأ العمل فى تحديد مكان وعودة الأطفال الروس الموجودين فى العراق وسوريا إلى روسيا فى صيف عام 2017. تم تنظيمه وتنفيذه بإيعاز من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقد تم إنشاء لجنة خاصة مشتركة بين الوزارات لدى مفوضية حقوق الأطفال لتسهيل عملية عودة الأطفال إلى وطنهم.

وأعيد 274 طفلا إلى روسيا من مناطق النزاعات المسلحة فى الشرق الأوسط، حيث تم إعادة 122 طفلا روسيا من العراق و 152 طفلا من سوريا.

يذكر أنه فى عام 2017، تأسست لدى المفوضية الروسية لشؤون الطفل، لجنة بين الوزارات المعنية بدعم عودة الأطفال الروس من مناطق الصراعات إلى الوطن.

ووضعت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والطوارئ والداخلية والصحة، وغيرها من الوزارات الروسية الترتيبات الخاصة لذلك.