شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: عوالق ترابية وتدني مستوى الرؤية على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم الجمعة، إنذاراً مبكراً يفيد بوجود عوالق ترابية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض. وأوضح المركز، أن الحالة تشمل: الخرج، العاصمة الرياض، المزاحمية، رماح، فيما بدأت من الساعة 21:25 مساء الخميس، وتنتهي في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم الجمعة.

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