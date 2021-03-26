شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز إهداء ثواب «ختم القرآن» إلى روح المتوفى؟ الشيخ الخضير يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم قراءة القرآن وختم القرآن كهدية على روح المتوفاة”.

جاء ذلك رداً على سؤال من مغردة جاء فيه: “أختم القرآن كل فترة لوالدتي هدية لها وهي متوفاة، فهل يجوز فعلي هذا؟”.

وقال الشيخ الخضير: “مسألة إهداء الثواب؛ كمن قرأ القرآن، أو ذكر الله -جل وعلا-، أو فعل عبادة من العبادات وأهدى ثوابها لمن شاء من حيٍّ أو ميِّت كوالديه –مثلًا- فإنه يصل عند جمهور أهل العلم، ومن العلماء من يَخص ذلك بما ورد وثبت كالصدقة والدعاء والحج والعمرة وما ثبتت به الأدلة، وما عدا ذلك يبقى على المنع حتى يرد دليل يجيزه، هذا قال به بعض أهل العلم، وجمهورهم على أن أي قربة فعلها ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت تصل”.