اخبار الخليج

ولي العهد يعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة الشيخ حمدان بن راشد

0 نشر
الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – رحمه الله – سائلا الله تعالى له المغفرة والرحمة ، فيما أعرب الشيخ محمد بن راشد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا