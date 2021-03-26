شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة لضمان حماية خصوصيتك أثناء تصوير وإرسال فيديو في سناب خاص (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الخبير التقني سالم الحربي، بعدم اعتماد خاصية إعادة تشغيل الفيديو عند التصوير في سناب شات، وذلك للحفاظ على خصوصية المستخدم.
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “للمحافظة على خصوصيتك أثناء تصوير وإرسال فيديو في سناب خاص، وعند تصوير الفيديو، تظهر خيارات على الشاشة، ونصح بعدم التشغيل بشكل متواصل، وجعله تشغيل مرة واحدة وعدم التكرار.
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