المنفي يغادر القاهرة ويتوجه الليلة إلى تركيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس إن "رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه السيد عبد الله اللافي، وصلا من جمهورية مصر العربية منذ قليل إلى مطار طبرق شرقي البلاد لعقد اجتماعات هناك.. وسيتوجهون الليلة إلى تركيا".

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال لقائه في القاهرة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، حتى تتمكن من إدارة المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات، بنهاية العام الجاري.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، أكد السيسي "دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا الشقيقة في كافة المجالات، وفي جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية؛ من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية، نهاية العام الجاري".

وشدد السيسي على استمرار الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، "والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد".

كما أكد على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية، "وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".

من جانبه؛ قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، "مصر كانت على الدوام العامل المرجح في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك في ضوء أنها أكثر الدول دراية بالواقع الليبي".